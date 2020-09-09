هند صبري وجه إعلاني لحقيبة إيطالية

اختارت دار أزياء ايطالية شهيرة النجمة هند صبري، لتكون الوجه العربي الوحيد الذي سيقوم بالترويج لحقيبتهم الشتوية الجديدة، وذلك مع مجموعة من المشاهير العالمين. الجدير بالذكر أن اللقاء الأول بين هند ودار الأزياء الشهيرة كان أثناء مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في مسابقة العمل الأول بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي.

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