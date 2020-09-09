بشيشن جديد وفستان بسيط.. رشا مهدي تكشف عن جمالها في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة رشا مهدي لجلسة تصوير جديدة، حيث شاركت في جمهورها ببعض الصور من تلك الجلسة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر رشا بالصور بإطلالة أنيقة ومتميزة مرتدية فستان طويل يمزج بين اللون الأبيض والأخضر، وتركت شعرها بني اللون منسدلاً علي كتفيها، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمال ملامحها.

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وعلقت رشا علي الصور قائله: "هناك شئ جميل في كل شئ فقط اعثر عليه".

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي، مشاركتها في مسلسل "طاقة نور" وهو من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.