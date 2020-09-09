خضعت الفنانة رشا مهدي لجلسة تصوير جديدة، حيث شاركت في جمهورها ببعض الصور من تلك الجلسة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر رشا بالصور بإطلالة أنيقة ومتميزة مرتدية فستان طويل يمزج بين اللون الأبيض والأخضر، وتركت شعرها بني اللون منسدلاً علي كتفيها، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمال ملامحها.
وعلقت رشا علي الصور قائله: "هناك شئ جميل في كل شئ فقط اعثر عليه".
يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي، مشاركتها في مسلسل "طاقة نور" وهو من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بشيشن جديد وفستان بسيط.. رشا مهدي تكشف عن جمالها في أحدث جلسة تصوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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