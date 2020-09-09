تستعد الفنانة منى عبد الغني للعودة إلى التمثيل مجددا، وذلك بعد انشغالها ببرنامجها "الستات ميعرفوش يكدبوا" الفترة الماضية.
وقالت منى عبد الغني لـ "دوت الخليج" إنها تقرأ عددا من السيناريوهات خلال الفترة الحالية، على أن تختار بين أحد منهم بشرط أن يكون عملا اجتماعيا هادفا.
اقرأ أيضا:
وكانت منى عبد الغني تعرضت في يوليو الماضي لهبوط في الدورة الدموية؛ ما تطلب نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، عقب انتهاء حلقة برنامجها "الستات ميعرفوش يكدبوا".
يذاع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من السبت إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا، وتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني وسهير جودة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر منى عبد الغني لـ دوت الخليج: أقرأ عددا من السيناريوهات خلال الفترة الحالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.