بعد دعم المثليين.. تفاصيل قرارات الأوسكار الجديدة

قررت أكادمية الأوسكار، وضع عدد من الشروط التى تحفظ من خلالها حقوق الاقليات فى ممارسة السينما.

وقالت إن الأفلام التي ترغب بالترشح لجائزة أفضل فيلم في حفل الأوسكار يجب عليها تحقق على الأقل شرطين من الشروط التالية:

‏1. تواجد على الأقل ممثل واحد رئيسي أو مساعد من جنسية وعرق لا تظهر كثيرًا في الأفلام:

‏- آسيوي

‏- اسباني - لاتيني

‏- أسود - امريكي افريقي

‏- شرق اوسطي

‏- مواطن أمريكي أصلي

‏- من هاواي أو أحد الجزر

‏- أعراق لا يتم تقديمها بشكل جيد

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2. تواجد على الأقل 30% من الممثلين في الأدوار الثانوية أو أدوار صغيرة للفئات التالية:

‏- نساء

‏- مثليين

‏- اشخاص ذوي احتياجات خاصة، أو صم أو يواجهون صعوبة في السمع

‏3. السيناريو الرئيسي للفيلم، الموضوع أو السرد يتمركز حول الفئات التالية:

‏- النساء

‏- مجموعات عرقية

‏- مثليين

‏- أشخاص ذوي احتياجات خاصة

مشيرة الى ان وضع هذه الشروط تهدف الى إعطاء منصة للنساء، والأعراق المختلفة، والمثليين وذوي الاحتياجات الخاصة، للحفاظ على حقوقهم.