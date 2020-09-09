نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
تصدر الفنان جمال يوسف مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ظهوره امس في صورة تجمعه بأسرته، بعد اعلان اصابته بسرطان البلعوم.
قد يتفق ويختلف الكثيرون على الفنان محمد رمضان، بلا شك هو شخص مثير للجدل لذلك إما تجد داعمين له بقوة إما منتقدين يطالبون بمقاطعة أعماله الفنية.
نقل المؤلف محمد سيد بشير الى المستشفى منذ ساعات بسبب تعرضه لوعكة صحية.
قررت أكاديمية الأوسكار، وضع عدد من الشروط التى تحفظ من خلالها حقوق الاقليات فى ممارسة السينما.
أعلنت النجمة الأمريكية ايمي شومر عن إصابتها بمرض لايم من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. نقل المؤلف محمد سيد بشير إلى المستشفى.. الأوسكار يدعم المثليين.. وجمال يوسف مطلوب على جوجل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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