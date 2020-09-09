أخبار الفن.. نقل المؤلف محمد سيد بشير إلى المستشفى.. الأوسكار يدعم المثليين.. وجمال يوسف مطلوب على جوجل

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

تصدر الفنان جمال يوسف مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ظهوره امس في صورة تجمعه بأسرته، بعد اعلان اصابته بسرطان البلعوم.

قد يتفق ويختلف الكثيرون على الفنان محمد رمضان، بلا شك هو شخص مثير للجدل لذلك إما تجد داعمين له بقوة إما منتقدين يطالبون بمقاطعة أعماله الفنية.

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نقل المؤلف محمد سيد بشير الى المستشفى منذ ساعات بسبب تعرضه لوعكة صحية.

قررت أكاديمية الأوسكار، وضع عدد من الشروط التى تحفظ من خلالها حقوق الاقليات فى ممارسة السينما.

أعلنت النجمة الأمريكية ايمي شومر عن إصابتها بمرض لايم من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.