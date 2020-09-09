الليلة في دوت الخليج.. كريم أبو زيد يحتفل بألبوم "فكك من الناس"

يحل الفنان كريم أبو زيد، اليوم الأربعاء ضيفا على موقع "دوت الخليج" الإخباري للحديث عن كواليس ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "فكك من الناس"، كما يكشف لنا عن أسباب بعده عن الغناء، ورأيه فى أغاني المهرجانات.



الألبوم مكون من 5 أغنيات وطرحت سينجل، وهي: "الدنيا حلوة"، "وعيونها"، "دنية ربنا"، "فكك من الناس" والذى طرحها بتوزيعين مختلفين.



وكانت آخر الأغانى التى قام بطرحها من الألبوم هى "فكك من الناس"، وتم طرحها عبر قناته على يوتيوب، وهي من كلمات أحمد عرفان ومن ألحان كريم أبو زيد وتوزيع أحمد أبو زيد.