نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروى تستعد لطرح أغنية جديدة ..خلال ساعات في المقال التالي
وشاركت مروى، في تأليف وتلحين الأغنية مع فريق "عنبر 13" الذين يشاركونها الغناء والاستعراض، وهي توزيع موسيقي مادو.
تحمل الأغنية إيقاع سريع وموسيقى إلكترونية متواكبة مع أحدث التقنيات.
وأضافت أنها سوف تطرح أغنية أخرى بداية الشهر المقبل وهي من أغاني الفلكلور الذي حققت من خلاله نجاحات كبيرة بداية مشوارها الفني.
ومن المفترض أن تطرح مروى،أغنية أخرى بداية الشهر المقبل وهي من أغاني الفلكلور.
جدير بالذكر أنه من آخر أعمال مروي مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود" مع الفنان علاء مرسى وأحمد سلامة وجمال عبد الحميد وأحمد زهران وآخرين، من تأليف أيمن العوضى، وإخراج حسام الدين صلاح.
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