الأحد.. تكريم سميرة أحمد بقصر السينما

يستضيف قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم الفنانة القديرة سميرة أحمد وذلك يوم الأحد المقبل ضمن فاعليات نجم وندوة . يدير الندوة الناقد الكبير الدكتور طارق الشناوى . من ناحية أخرى سيتم تكريم النجمة سميرة أحمد عن مجمل أعمالها وعرض فيلم إمرأة مطلقة بطولة / سميرة أحمد ومحمود ياسين ونجلاء فتحى وفريد شوقى .. تأليف / حسن شاه ومن إخراج / أشرف فهمى .

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