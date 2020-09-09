زرعتي جوانا البساطة.. حلا شيحة توجه رسالة مؤثرة لوالدتها فى عيد ميلادها

احتفلت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلاد والدتها ونشرت صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " إنستجرام".

وعلقت حلا شيحة، على الصورة قائلة: "ندودة كل سنة وانتي طيبة وبصحة وخير، يا اجدع ست واطيب ام لو فيا طيبة زي ما بيقولوا وضحكة من القلب وبساطة تبقي منك يا امي انتي زرعتي جوانا البساطة و الحب و الطيبة و النقاء اللي مبقاش موجود قوي الايام دي، حبيبتي يا احن لمسة في الدنيا كلها بحبك يوم ٩/٩ اجمل يوم لانه يوم ميلادك".

كان الفيلم الإماراتي القصير "أثل" الذي تشارك في بطولته حلا شيحة، للمخرجة اليازية نهيان آل نهيان، حصد جائزتين هما جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وبفوز الفيلم في المهرجان سيشارك تلقائيًا في الدور نصف النهائي في مهرجان برلين السينمائي السنوي. وفاز أيضًا بجائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في أمريكا.

كما اختير فيلم أثل رسميًا للمشاركة في خمسة مهرجان دولية وهي مهرجان مدريد السينمائي الدولي في إسبانيا، ومهرجان نوليوود تورونتو السينمائي الدولي بكندا (TINFF) حيث حصل على ترشيح لإحدى جوائزه، مهرجان ليفت أوف بتورونتو بكندا، مهرجان ARFF الدولي في أمستردام بهولندا، ومهرجان فيينا للأفلام المستقلة.

أثل من إخراج اليازية نهيان آل نهيان، وإنتاج شركة توستر وشركة أناسى للإعلام، شارك فى التمثيل الفنانة حلا شيحة والفنان منصور الفيلي، ومنتج منفذ عفراء المرر وهيفاء الحيدري، تصوير اليكس مرتلا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم.