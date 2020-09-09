رشا مهدي تستعرض جمالها.. والجمهور : مابتكبريش

نشرت الفنانة رشا مهدى صور جديده لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". رشا مهدى و ظهرت رشا مهدى من احدث جلسه تصوير لها و علقت على الصورة قائلة " هناك شيء جميل في كل شيء فقط ابحث عنه " . وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى: - انتي اللي جميله -قمر يا رشا Advertisements -لبسك يجنن -مابتكبريش..السن مجرد رقم يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مسلسل "طاقة حب" والذى تغير اسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى". مسلسل "طاقة حب" تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.

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