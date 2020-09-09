هكذا روج أشرف عبدالباقي لمسرحيته الجديدة "صباحية مباركه "

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أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان أشرف عبدالباقي لمسرحيته الجديدة والتي تحمل اسم "صباحية مباركة ". حيث نشر البوستر الدعائي للمسرحية ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وتصدر كلاً من علي ربيع وأوس أوس بوستر المسرحية. وعلق أشرف عبدالباقي قائلاً :"لحق احجز مكانك في الويك اند ده ، صباحية مباركة". وأشاد الكثير من متابعيه بالمسرحية ومن أبرز التعليقات " المسرحية إبداع ورائعة ". يشار أن مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة علي ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبدالباقي.



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