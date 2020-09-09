نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان أبيض.. درة تخطف الأنظار عبر "إستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة درة، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبالد الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت درة في الصورة وهي تقف علي شراع أحد المراكب، مرتدية فستان باللون الأبيض المختلط باللبني.

يذكر أن آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون.

ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

