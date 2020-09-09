فن ومشاهير

بفستان أبيض.. درة تخطف الأنظار عبر "إستجرام"

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة درة، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبالد الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت درة في الصورة وهي تقف علي شراع أحد المراكب، مرتدية فستان باللون الأبيض المختلط باللبني.

يذكر أن آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون.

ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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