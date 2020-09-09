نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا برفقة جون مالكوفيتش عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة يسرا، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "سيفا" في الصورة برفقة الفنان العالمي جون مالكوفيتش، وعلقت على الصورة قائلاَ:"من الرائع رؤية هذه الصورة مع #JohnMalkovich يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد 22 عامًا من التقاطها! أتذكر هذا اليوم كما كان بالأمس، كان خلال زيارته لمصر عام 1998 لترأس لجنة تحكيمcairofilms".

وتابعت "يسرا" حديثها:" وأتذكر أنني كنت أفكر في نفسي كيف يكون هذا الرجل حقيقيًا ورائعًا. ضربناها على الفور وأصبحنا أصدقاء حميمين منذ ذلك الحين.. أحد أكثر الممثلين والبشر روعة على قيد الحياة".

يذكر أن اخر ظهور لـ الفنانة يسرا، فيلم "صاحب المقام" لـ الفنان أسر ياسين الذي تم عرضه الشهر الماضي عبر منصة شاهد، وحقق نجاحا كبيرا منذ طرحه.

