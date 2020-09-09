حامد الشراب يهنئ إبرام سمير بعيد ميلاده

حرص الفنان حامد الشراب علي تهنئة إبرام سمير بعيد ميلاده الذي يحل اليوم.

حيث نشر حامد صورة جمعتهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجه له رسالة ملئية بالحب وكتب : دكتور بوللا يا بوللا كل سنة وانت طيب يا شق وعقبال مليون سنة والسنة دي تحقق اللي نفسك فيه.

وحرصت الفنانة أميرة علي تهنئة قائله : كل سنة وانت طيب يا ابرام وعقبال مليون سنة.

والجدير بالذكر أن حامد الشراب خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل" عمر ودياب "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ فاروق هاشم، مصطفى عمر، بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، كارولين عزمي، هاجر عفيفي.

