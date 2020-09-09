حيث نشر حامد صورة جمعتهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ووجه له رسالة ملئية بالحب وكتب : دكتور بوللا يا بوللا كل سنة وانت طيب يا شق وعقبال مليون سنة والسنة دي تحقق اللي نفسك فيه.
وحرصت الفنانة أميرة علي تهنئة قائله : كل سنة وانت طيب يا ابرام وعقبال مليون سنة.
والجدير بالذكر أن حامد الشراب خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل" عمر ودياب "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ فاروق هاشم، مصطفى عمر، بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، كارولين عزمي، هاجر عفيفي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حامد الشراب يهنئ إبرام سمير بعيد ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.