الجمهور يطلق علي حنان مطاوع لقب "ام كلثوم فن"

تصدرت الفنانة حنان مطاوع، تريند علي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد عرض قصة "امل حياتي" ضمن مسلسل "إلا انا".

ويرصد "دوت الخليج الفني" أبرز التعليقات علي العمل وقام الفنان كريم محجوب والفنان احمد كشك بتلقبيها "ام كلثوم" الفن، وقام بتداول اللقب خلال رأي الجمهور في أدائها.

وقام البعض بتوجيه شكر خاص للفنانة سهير المرشدي، وأن ابنتها ورثت منها التمثيل والأداء الرائع.

ويُشارك في بطولة "أمل حياتي" حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، سلوى عثمان، حنان سليمان، نانسي صلاح، ورضوى الشريف، وسمر علام، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل "الإ أنا"، يتناول المسلسل موضوعات مهمة مثل الصمت الزوجي، طموح وكفاح المرأة، العنف ضد المرأة، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها وتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة.