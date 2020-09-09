شيماء سيف تبهر متابعيها يفيديو فكاهي

شاركت الفنانة شيماء سيف، فيديو فكاهي، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شيماء سيف، في الفيديو بتأثير الأطفال من أحد البرامج، وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "انتي عسل ودمك شربات بمووت فيكي والله"،"هاموت"،"فديتج والله".

يذكر أن آخر أعمال شيماء سيف فى الدراما مسلسل "الزوجة 18" مع حسن الرداد وهو من إخراج مصطفى فكرى.