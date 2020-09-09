مصطفى قمر لـ "إينرجي": سبقت كريستوفر نولان وفيلمه TENET بـ20 سنة

كشف النجم مصطفى قمر في مداخلة تليفونية مع برنامج "عالبحري" الذي تقدمه سلمى قاسم من الأحد للخميس على إذاعة إينرجي92.1، أنه يحب أفلام المخرج كريستوفر نولان خاصة interstellar، لكنه سبق نولان وفيلمه "Tenet" من خلال كليب "منايا" قبل 20 عاما.

وقال قمر "بحب أعمل فكرة غير مسبوقة في الأغاني التي أصورها كليبات، حتى ألبومي الأخير رغم اعتمادي على فيديوهات جرافيكس فيها كلمات الأغاني فقط " Lyrics videos " اعتمدت فيه أيضا على الاختلاف وتقديم تكنيكات جديدة"، وأضاف " عندما علمت التكنيك الذي استخدمه نولان في فيلمه الأخير وكيف يشبه تكنيك كليب "منايا"، قررت أن أرسل له أخبره أن هناك مغني ومخرج مبدع من الشرق الأوسط، وصلوا لهذا التكنيك قبل 20 عاما"، كما أكد أنه في فترة من الفترات كان يفكر في تقديم فيلم كامل قائم على هذا التكنيك.

وكشف مصطفى قمر أن ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر" لم يقرر بعد إذا كان سيقوم بتصوير كليبات منه، لكنه إذا قرر التصوير ستكون فكرة الكليب بسيطة وغير معقدة بسبب فكرة الألبوم التي ستتناسب مع الأفكار الواقعية.

برنامج "عالبحري" هو برنامج إذاعي تقدمه سلمى قاسم من الإسكندرية يوميا ماعدا الخميس والجمعة في تمام الثانية عشر ظهرا.