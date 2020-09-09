مصطفى قمر لـ "إينرجي": سبقت كريستوفر نولان وفيلمه TENET بـ20 سنة

كشف النجم مصطفى قمر في مداخلة تليفونية مع برنامج "عالبحري" الذي تقدمه سلمى قاسم من الأحد للخميس على إذاعة إينرجي92.1، أنه يحب أفلام المخرج كريستوفر نولان خاصة interstellar، لكنه سبق نولان وفيلمه "Tenet" من خلال كليب "منايا" قبل 20 عاما.
وقال قمر "بحب أعمل فكرة غير مسبوقة في الأغاني التي أصورها كليبات، حتى ألبومي الأخير رغم اعتمادي على فيديوهات جرافيكس فيها كلمات الأغاني فقط " Lyrics videos " اعتمدت فيه أيضا على الاختلاف وتقديم تكنيكات جديدة"، وأضاف " عندما علمت التكنيك الذي استخدمه نولان في فيلمه الأخير وكيف يشبه تكنيك كليب "منايا"، قررت أن أرسل له أخبره أن هناك مغني ومخرج مبدع من الشرق الأوسط، وصلوا لهذا التكنيك قبل 20 عاما"، كما أكد أنه في فترة من الفترات كان يفكر في تقديم فيلم كامل قائم على هذا التكنيك.
وكشف مصطفى قمر أن ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر" لم يقرر بعد إذا كان سيقوم بتصوير كليبات منه، لكنه إذا قرر التصوير ستكون فكرة الكليب بسيطة وغير معقدة بسبب فكرة الألبوم التي ستتناسب مع الأفكار الواقعية.
برنامج "عالبحري" هو برنامج إذاعي تقدمه سلمى قاسم من الإسكندرية يوميا ماعدا الخميس والجمعة في تمام الثانية عشر ظهرا.
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