حكاية أغنية.. "ساعات ساعات" آخر أغاني صباح.. والتعاون الأول بينها وبين عبد الرحمن الأبنودي

حكاية أغنية اليوم عن واحدة من أغنيات الشحرورة صباح، وهي آخر ما قامت بغنائه أمام الكاميرات، وهي "ساعات ساعات".

بدأت الحكاية عندما كانت صباح، تصور فيلم "ليلة بكى فيها القمر" وتطلبت الأحداث أغنية، وقرأ عليها مخرج الفيلم أحمد يحيى، كلمات "ساعات ساعات" وكان الموسيقار الدكتور جمال سلامة قد لحنها، ففرحت بها وغنتها.

تعد الأغنية الوحيدة لها، التي كتب كلماتها الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، والذي تحدث عنها قائلًا: "أغنية "ساعات ساعات" شديدة الصعوبة، ومع ذلك فإن صباح غنتها باقتدار، وجعلت منها أغنية خالدة.

ظلت في كل حوار تلفزيوني ولقاء صحفي تقول إنها فخورة أنها غنت له هذه الأغنية، وحين التقاها، سلم عليها وقال لها: "أنا الأبنودي، فعبرت عن سعادتها الهائلة أنها رأتني أخيرًا، وأكدت لها أنها أصبحت واحدة من أعمدة الغناء في العالم العربي".

أكد الأبنودي أن الأغنية ظلت 15 عامًا حبيسة الأدراج، لا يريد أي مطرب أو مطربة أن يغنيها لأنها طويلة، وكان المطربون يستمعون إلى الأغنيات مع جمال سلامة، ويرفضون غناءها لصعوبتها.

قدمت صباح، الأغنية التي حققت نجاحًا واسعًا في مصر ولبنان، في فيلم "ليلة بكى فيها القمر"، الذي كتبه فاروق صبري وعرض عام 1980، وشاركها بطولته حسين فهمي، ونظيم شعراوي، ووحيد سيف، ونبيلة السيد. وهو من إخراج أحمد يحيى، الذي كان آخر مخرج تقف صباح أمام كاميراته.