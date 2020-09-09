حادث مروع.. نقل نجل الفنان شريف حلمي إلى غرفة العمليات

تعرض نجل الفنان شريف حلمي لحادث سير على الدائري ونقل الي غرفة العمليات بأحد المستشفيات.

وكتب شريف حلمي، عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله على كل حال، أطلب من كل الحبايب الدعاء لابني هشام بالنجاة والسلامة، تعرض لحادث فظيع على الدائري صباح اليوم، وهو الان في العمليات بالمستشفى".

وتابع: "الحمد لله في السراء والضراء.. اللهم اني لا اسألك رد القضاء، ولكن اسألك اللطف فيه، مطلوب الدعاء له بالنجاة".

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