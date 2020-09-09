حمو بيكا: عايز أعمل فرحي زي أي شاب في مصر

ظهر مغنى المهرجانات حمو بيكا، عبر مقطع مصور، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يناشد فيه المسئولين، بتسهيل إقامة حفل زفافه.
وقال بيكا: "نفسي افرح وأعمل فرحى زي أي شاب في مصر، تم إلغاء حجز قاعة الفرح، والناس كلها بتعمل أفراح".
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