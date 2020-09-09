فيديو جمال يوسف يبكي ويكشف تفاصيل معاناته مع سرطان البلعوم وهل سيوقف العلاج؟

جمال يوسف الفنان المصري حل ضيفًا على برنامج "صباح البلد" الذي يعرض عبر شاشة صدى البلد المصري، اليوم، الأربعاء، في أول ظهور إعلامي له بعد الإعلان عن إصابته بمرض سرطان البلعوم، وتصدره منصات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام.

بكاء جمال يوسف بعد حالة الدعم التي تلقاها عقب مرضه

وحكى جمال يوسف عن تفاصيل إصابته بالمرض وأكد أنه أصيب به منذ حوالي 6 أشهر، وقرر أن يختفي عن كل المحيطين به، إلا أن بعد انتشار الخبر قبل أيام قليلة لاقى حالة من الحب والدعم سواء من أصدقائه أو الجمهور، لم يكن يتخيلها، وأشاد بكل من وقف بجانبه في تلك الأزمة ومن بينهم الفنان محمد صبحي الذي كان يطمئن عليه يوميًا وحاول أيضًا التكفل بعلاجه أو مساعدته في السفر للخارج من أجل مواصلة العلاج.

وانهار جمال يوسف في البكاء خلال اللقاء بسبب حالة الدعم التي تلقاها من الجميع ومن أسرته، كما أشاد بنقابة المهن التمثيلية ونقيبها أشرف زكي، ولفت إلى أن النقيب يبذل مجهودًا كبيرًا معه، وأن النقابة متكفلة بكل شيء يخص علاجه، موجهًا الشكر لكل من دعمه وتمنى له الشفاء.

سبب تراجع جمال يوسف عن قرار وقف العلاج والاستسلام للمرض

وأوضح الفنان المصري أنه كان محبطًا في الفترة الأخيرة بسبب المرض وتأثيره عليه، حيث كان لا يستطيع البلع أو التحدث، فقرر حينها ألا يستمر في العلاج، لكن ابنه الأكبر ترجاه بمواصلة العلاج والمقاومة، قائلًا له: "ضهري اتكسر من غيرك"، ولفت جمال إلى أن تلك الجملة كانت لها تأثيرا كبيرا عليه، وقرر بعدها استكمال جلسات علاجه.

Advertisements

جمال يوسف يكشف معاناته مع مرض سرطان البلعوم

وأشار جمال يوسف إلى أنه لم يكن يستطيع التحدث أو الشرب إلى أن تلقى حالة من الدعم، وبعدها تأكد من محبة الجمهور له وهو ما تسبب في تحسن حالته النفسية والصحية أيضًا، وأكد أنه قد عاني من أثار جلسات الإشعاع التي تعرض لها وهي حوالي 35 جلسة، كما عانى من قرح الفراش والضعف البدني طوال الفترة الماضية، وأضاف أنه لم يعد خائفًا من الموت الآن.

ويذكر أن جمال يوسف شارك خلال مسيرته الفنية في أكثر من 180 عمل متنوع وكانت بدايته في فوازير "مدرسة عمو فؤاد"، ثم شارك في العديد من الأفلام السينمائية منها فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"أيام السادات" في عام 2001، واشتهر بعمله مع الفنان محمد صبحي في عدة أعمال مثل مسلسل "فارس بلا جواد"، بالإضافة إلى مسلسل "الليل وآخره" مع يحيي الفخراني، وكانت أحدث أعماله في مسلسلات "قانون عمر" و "طاقة قدر"، بالإضافة إلى مسلسل "ونسني" في رمضان الماضي.