حلا الترك بملامح مختلفة تمامًا في أحدث ظهور والجمهور يشبهها بنهى نبيل..شاهدوا

حلا الترك عادت للتفاعل من جديد مع جمهورها على السوشيال ميديا لكنها فاجئتهم بظهورها بملامح مختلفة تمامًا عن ملامحها المألوفة، وهو ما جعل البعض ينتقد إطلالتها الجديدة.

أحدث ظهور لـ حلا الترك

الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك شاركت جمهورها على موقع انستجرام، بأحدث صورة لها وثقت من خلالها إطلالتها الجديدة، حيث غيرت لون شعرها الداكن إلى اللون الأشقر، كما ظهرت بملامح متغيرة قليلًا عن ملامحها المألوفة التي عرفها بها الجمهور.

وتداول جمهور حلا صورتها الجديدة بكثافة على الحسابات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبروا عن رأيهم بإطلالتها في أحدث ظهور لها.

ملامح حلا الترك تثير الجدل فما علاقة نهى نبيل؟

البعض اتهم حلا الترك بقيامها بعمليات تجميل تسببت في تبدل ملامحها تمامًا، فيما شبهها البعض الآخر بأنها باتت ملامحها مماثلة للفاشنيستا الكويتية نهى نبيل.

ولم تلق إطلالة حلا الترك الجديدة، إعجاب معظم جمهورها، الذين اعتبروا أن ملامحها الطبيعية التي عرفوها بها، وشعرها الداكن، كانوا الأنسب لها في هذه المرحلة العمرية، من الشعر الأشقر والتغيير الواضح بملامح وجهها.

ولم تعلق حلا الترك على صورتها الجديدة، ولم تكشف سبب التغيير الذي أقدمت عليه مؤخرًا بشكل مفاجئ، كذلك لم تجب على تساؤلات البعض حول قيامها بعمليات تجميل مبالغ فيها أم لا لتصبح بهذه الملامح.

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تفاصيل أزمة حلا الترك ووالدتها منى السابر

الجدير بالذكر أن الفنانة الشابة قد احتفلت مؤخرًا بتخرجها من المدرسة ونشرت بعض الصور والفيديوهات من الحفل العائلي الذي أقامته أسرتها تزامنًا مع هذا اليوم، لكن والدتها أثارت الجدل بعد تعليقها على تخرج ابنتها، فوجهت لها رسالة على انستجرام قالت فيها: "مهما لعبت بنا الدنيا ومهما قست علينا ورغم المسافات وكل الظروف ستبقين إبنة قلبي وسأبقى أمك التي أنجبتك ووتعبت عليك وسهرت الليالي رغماً عنهم... أنا دوت الخليج أمك.. نعم يا ابنتي لا أخفي عليك فأنا فخورة بك فخورة بنجاحاتك بل وتدمع عيناي من الفرح حين أراكي في أعلى المراتب ابارك لك نجاحك وجميع انجازاتك واتمنى من الله ان يحفظك من كل مكروه أنت وإخوتك".

ورفضت حلا وقتها التعليق على رسالة والدتها وأكدت في لقاء مصور أن الأمر شخصي جدًا وأنها ترفض التحدث عن الأمور الخاصة بعائلتها، إلا أن منى السابر خرجت في فيديو آخر للتحدث عما مرت به بعد أن قرر أبنائها تركها والعيش مع والدهم.

وأوضحت منى السابر أن ظروفها المادية الصعبة وقالت إن رزقها الوحيد هو السوشيال ميديا، ولا تملك أي رصيد أو أموال في البنك، كما أنها ما تزال تقوم بتقسيط سيارتها وليس لديها أي معيل في البحرين، وطالبت متابعيها بالكف عن مطالبتها بالإعلانات المجانية عبر حساباتها على السوشيال ميديا بكونها تعتمد فقط على الربح الذي يأتي من الإعلانات ما يمكنها من تلبية احتياجاتها اليومية ومصروفاتها.