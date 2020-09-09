أول تعليق لـ كارلا حداد على زواجها للمرة الثانية ..بالصور

كارلا حداد وفي أول تعليق لها على زواجها الثاني، اكدت بالفعل خبر زفافها للمرة الثانية ويأتي ذلك عقب طلاقها قبل أشهر قليلة من الممثل ومقدم البرامج طوني أبو جودة، ونشرت كارلا حداد صور زفافها بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وظهرت متألقة بالفستان الأبيض بالقصّة الناعمة الى جانب عريسها.

أول تعليق لـ كارلا حداد على زواجها الثاني

وشاركت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام مجموعة صور لها مع عريسها الشاب وائل قسيس، وظهرت في إحدى الصور بشكل رومانسي حيث طبع عريسها قبلة على جبينها، وفي صورة ثانية استعرضت اطلالة فستانها الأبيض الذي اختارته بقصّة ناعمة بقماش الدانتيل وطبقات الكشاكش، اما الصورة الثالثة فنشرت لقطة لباقة الورود التي حملتها أثناء الزفاف.

وتعتبر الصور التعليق الرسمي الأول لكارلا حداد على زفافها من الشاب وائل قسيس، لكنها لم ترفق الصور بأي تعليق إضافي.

وأقامت كارلا حفل زفافها في منطقة بلونة في لبنان وسط حضور اقتصر على أفراد اسرة العروسين وأقاربهما التزاما بإجراءت الوقاية من فيروس كورونا.

طلاق كارلا حداد من طوني أبو جودة

كارلا حداد كانت قد حسمت في شهر يونيو الماضي 2020 أخبار انفصالها المتكررة في فترات سابقة عن زوجها مقدم البرامج والممثل الكوميدي طوني أبو جودة، مؤكدة أن الانفصال حصل قبل ثمانية أشهر بالاتفاق بين الطرفين.

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وجاء اعلان كارلا حداد لخبر طلاقها عبر حسابها على انستغرام حيث كتبت: "رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة الذي حصل في اتفاق حضاري، تبقى خصوصية العائلة مقدّسة، وليا الأساس". وأرفقت المنشور بتعليق: "نحن كتير مبسوطين، ما تزعلوا".

يذكر بأن الثنائي رزقا بإبنتهما الوحيدة "ليا" والتي تبلغ من العمر حاليا نحو 11 عاما.

يشار الى ان كارلا حداد قدمت خلال الفترة الماضية برنامج "فيمال" الذي يستضيف المشاهير.