أسما شريف منير تحتفل بذكرى زواجها الثانية من محمود حجازي وتثير الجدل برسالتها له

أسما شريف منير تحتفل بعيد زواجها الثاني من زميلها الفنان محمود حجازي بطريقة رومانسية لكنها أثارت الجدل بين المتابعين جراء ما تضمنه رسالتها من تلميحها الى الخلافات القائمة بينهما كثنائي حديثي الزواج لكنهما استطاعا تجاوز كل هذه المطبات بسبب حبهما الكبير لبعض.

أسما شريف منير تحتفل بعيد زواجها الثاني

وشاركت مقدمة البرامج اسما شريف منير متابعيها عبر انستغرام بصورة رومانسية لها برفقة زوجها محمود حجازي وهما يحتضان بعضهما البعض في احد الأماكن، واختصرت عامي زواجها بتدوينة تحدثت فيها عن مشاعر الحب والمشاكل التي اعترضت طريقهما كاتبة :"كل الجوازات فيها حلو و وحش و مشاكل و عشرة و خناقات وحب واختلافات و ذكريات ودي السنة التانية و عدينا بكل ده، كل سنة و انت جوزي ومطلع عيني و مطلعه عينك برضة".

وتفاعل الجمهور مع رسالة اسما شريف منير وتمنوا لها مع زوجها تمضية بقية العمر مع بعضهما بدون أي خلافات.

ازمات في علاقة اسما وزوجها

مقدمة البرامج أسما شريف منير كانت أثارت في نهاية عام 2019 الشكوك بإنفضالها عن زوجها بعد أن قامت بحذف صوره من حسابها على انستجرام، وهو ما اعتبره البعض مقدمة لإعلان طلاقها منه لكنها مع بداية العام الجديد عادت ونشر صورا جديدة رومانسية معه نفت فيه انفصالها عنه وجددت عهود حبها له.

Advertisements

وتزامن أمر حذف صور أسما شريف منير لزوجها محمود حجازي حينها، بعدما قامت بنشر صورة لطليقها السابق ووالد ابنتها، عبر حسابها على انستجرام وإشادتها بعلاقتهما القوية حتى رغم الطلاق.

وكان الثنائي محمود حجازي وأسما شريف منير فاجآ متابعيهم بإعلان زواجهما في شهر سبتمبر عام 2019 بعد انفصالهما لفترة 5 شهور عقب خطوبتهما.

يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات‎ ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.