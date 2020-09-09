نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. سوسن بدر "لايف" على قناة "cbc" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة "cbc" عن ظهور الفنانة سوسن بدر عن طريق "اللايف" وذلك عبر حسابهم على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت الصفحة الرسمية لقناة "cbc" قائلين: " انتظروا الفنانة الكبيرة سوسن بدر في بث مباشر هتجاوب فيه على كل أسئلتكم على صفحة سي بي سي 6 مساء".

يذكر أن الفنانة سوسن بدر آثارت الجدل في الفترة الأخيرة، حيث أبهرت متابعيها بصورها التي تشبه الفراعنة.