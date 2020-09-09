نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجل فنان شهير في العناية المركزة بسبب حادث سير مروع في المقال التالي
وكتب شريف حلمي منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "الحمد لله على كل حال، أطلب من كل الحبايب الدعاء لابني هشام بالنجاة والسلامة، تعرض لحادث فظيع على الدائري صباح اليوم، وهو الان في العمليات بالمستشفى".
وأضاف: "الحمد لله في السراء والضراء.. اللهم اني لا اسألك رد القضاء، ولكن اسألك اللطف فيه، مطلوب الدعاء له بالنجاة".
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