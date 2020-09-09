خليفة الحراصي محكما بمهرجان المونودراما الدولي بالبصرة

مسقط ـ الوطن:

اختارت اللجنة المنظمة لمهرجان المونودراما الدولي بالبصرة المخرج خليفة الحراصي رئيس فرقة مسرح هواة الخشبة ليكون عضوا في لجنة تحكيم المهرجان التي تضم كلا من الدكتور عبدالكريم عبود من جمهورية العراق رئيساً، وعضوية سامية حبيب من جمهورية مصر العربية، والدكتور هيثم عبدالرزاق علي من جمهورية العراق، والفنان محمود أبو العباس من جمهورية العراق . وستنطلق فعاليات المهرجان اليوم برعاية رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي وإشراف الدكتور علي عبدالله عبود الكناني عميد كلية الفنون الجميلة وينظمه قسم الفنون المسرحية على منصة ” زوم ” خلال الفترة من ١٠ – ١٣ سبتمبر ٢٠٢٠م وستتنافس على جوائز المهرجان عدة عروض منها مسرحية استجواب – مصر ، ومسرحية الزنزانة من العراق ، ومسرحية رسائل من العراق، ومسرحية دنيا من مصر، ومسرحية دوري مي من تونس ومسرحية قاطع الدائرة من العراق، ومسرحية العائد من العراق، ومسرحية اغنية البجع من تونس، ومسرحية هذيان من السعودية، فيما تضم لجنة النقد الدكتور حسين علي هارف رئيساً، وعضوية عدد من الأكاديميين.

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