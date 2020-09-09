مروة اليعربية .. عدسة واقعية توثق حياة الناس

كتب- خالد بن خليفة السيابي:

مروة بنت حكيم اليعربية عضو الجمعية العمانية للتصوير الضوئي وعضو فريق نخل للتصوير الضوئي، مصورة شابة مهتمة بتوثيق الوجوه وحياة الناس، حصلت على العديد من الجوائز بين ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية وحصدت مجموعة من الجوائز الشرفية وفازت بالمركز الأول في إحدى المسابقات بالمغرب.

(اليعربية) لا يتجاوز عمرها 23 عاما .. يظل اقتناص الصورة بالنسبة لها هو الشعور الحقيقي والأزلي للمصور الفنان، حيث ترى أن الصورة أخت الواقع في لحظة محددة من الزمن.

وحول كل ما يتعلق بتجربتها وبالصورة والمصور تقول مروة اليعربية : تجربتي الفنية كقصيدة شاعر نزف ما بداخله من مشاعر، ومن ثم ترجم حروفها بقالب شعري أطرب من خلالها المتلقي العاشق لهذا الأدب المفعم بجمال المفردة والمعنى، وأنا من خلال الصورة التقط وجوه الناس بكافة تفاصيلها سواء كانت ملامح تعكس الفرحة كمطلع شمس الكون أو تعكس معاناة إنسان تعرض لحدث مؤلم تشكل هذا الوجع بملامح وجهه الحزين وكما قال الكاتب الكسندر اليوت (كل صورة عظيمة ترينا شيئا نبصره بالعين مع شيء ندركه بالبصيرة فهي تجمع بين البصر والبصيرة).

وأضافت (اليعربية): من أهم صفات المصور أن يتحلى بالصبر وأن يكون متمكنا من أدواته وأن يملك احساسا مرهفا لاقتناص اللحظة المناسبة للمشهد، وهذا الاحساس يتطور كلما تقدمت تجربة المصور وكما هو معروف الاستمرارية تخلق الابتكار والانجاز، وعلى المصور أيضا أن يواكب التقنية الحديثة، بحكم أن الكاميرا والعدسة لا تقف عند نقطة معينة بل تتطور للأفضل واكتساب المعرفة يأتي بالبحث والاطلاع سواء عبر منصة الانترنت أو من خلال التجمعات الفنية التي تجمع المصورين مع بعضهم البعض.

وأكدت المصورة مروة اليعربية أن السلطنة من البلدان التي تملك قاعدة كبيرة من المواهب بشتى المجالات ومنها المجال الضوئي، وكلما كانت هناك مشاركة دولية تجد المصور العماني حاضرا ومنافسا لحصد أكبر الجوائز، ومنها بطولة كاس العالم للتصوير الضوئي، وأتمنى من المصورين مواصلة هذا التألق الفوتوغرافي بالبحث والعمل والمثابرة لقادم أجمل لهم ولكي تحافظ السلطنة على أرقامها الدولية في هذا المجال الفني الكبير.