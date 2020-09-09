حيث نشرت سوزان نجم الدين صورة لتلك الحرائق عبر حسابها بإنستجرام ، وعبرت عن حزنها الشديد لذلك قائله :"قلوبنا التي تحترق وليست غابتنا فقط ، الأ يكفينا ما حدث من دمار وتشرد وجوع وفقر وحصار لا يمت إلي الإنسانية بصلة!.
وتابعت : حماك الله يا سوريتنا الحبيبة فلم نعد نقوي علي رؤيتك كذلك ولم يعد لدينا من الحزن أكبر .
يذكر أن حرائق سوريا دفعت عدد كبير من النجوم لمساندة الشعب السوري ومنهم باسم ياخور وندي بسيوني وأحلام وكندا علوش وغيرهم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر قلوبنا الذي تحترق وليست غابتنا.. هكذا علقت سوزان نجم الدين على حرائق الغابات بسوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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