شارك الفنان محمود عبد المغني، صورة له من كواليس مسلسل "شارع 9" وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر "عبد المغني" في الصورة أثناء تعرضه لحادث والدماء تملؤه، وكتب تعليقا على الصورة قائلا: "محدش بيمثلها بالساهل،،

شارع ٩.. قريبآ". مسلسل "شارع 9" بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق ومحمود عبد المغنى ونرمين الفقي وهدى الأتربي وماجد الشريف وآخرين.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر يتعرض لحادث سير..محمود عبد المغني يغرق في دمائه..تعرف على التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.