فن ومشاهير

اتجاه لعرض الجزء الثاني من اللعبة رمضان المقبل

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تتجه شركة إنتاج الجزء الثاني من مسلسل اللعبة لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث قررت أن يبدأ تصويره قبل نهاية العام الجاري.

الجزء الأول من "اللعبة" كان قدر عرض على إحدى المنصات قبل طرحه موسم رمضان الماضي، وحقق نجاح جماهيرى وقت عرضه.

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مسلسل "اللعبة" سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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