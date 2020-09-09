اتجاه لعرض الجزء الثاني من اللعبة رمضان المقبل

الجزء الأول من "اللعبة" كان قدر عرض على إحدى المنصات قبل طرحه موسم رمضان الماضي، وحقق نجاح جماهيرى وقت عرضه.
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مسلسل "اللعبة" سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.
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