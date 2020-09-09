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حقيقة حمل كلوي كارداشيان في طفلها الثاني

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كشف موقع E! News ان نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان ليست حاملا في طفلها الثاني من لاعب كرة السلة تريستان طومسون كما زعمت عدد من المواقع الاجنبية. 

ونفت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان الانباء التي انتشرت حول عودتها لحبيبها السابق ووالد ابنته لاعب كرة السلة الشهير تريستان طومسون.  

وقالت كلوي كارداشيان في تصريحات خاصة لصحيفة ديلي ميل البريطانية ان هذه الاخبار غير صحيحة ، وانها تستمع فقط برعايتها لابنتها " ترو" مع تريستان طومسون.  

وأشار مصدر إلى أن كلوي كارداشيان أعجبت كثيرا بأسلوب تعامل تريستان طومسون مع ابنتهما، لذلك قررت عودة المياه الى مجاريها بينهما.

 يذكر ان كلوي كارداشيان انفصلت عن تريستان طومسون بعد تسريب فيديو له اثناء خيانته لها مع سيدتين خلال فترة حملها في ابنتهما ترو.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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