نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد كشك لـ"الفجر الفني": حنان مطاوع رائعة ..وهذا ماحمسنى للمشاركة في"أمل حياتى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان أحمد كشك عن سعادته الشديدة بالمشاركة في حكاية "أمل حياتى"، ضمن مسلسل "إلا أنا"، الذى يعرض حالياً، واستطاع أن يجذب الجمهور إليه.

وكشف أحمد كشك ل"الفجر الفني"، عن سبب حماسه للمشاركة في حكاية "أمل حياتى"، قائلاً"تحمست لأننى كنت متابع فكرة المسلسل من البداية وكانت عجبانى جدا، وتم ترشيحى للدور من قبل المؤلف آمين جمال والمخرج أحمد حسن".

وأشار إلى أن التعاون مع حنان مطاوع يوصف بكلمة واحدة وهى "رائعة"، وأنها واحدة من النجمات الكبيرة، الذى سعد بالعمل معها، موضحاً أن ردود أفعال الجمهور اسعدته كثيراً، لأنه وجد الجمهور سعيد ومتعايش بالحكاية كما لو كانت حقيقية.

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واختتم حديثه بأنه انتهى من تصوير دوره في فيلم 30 مارس مع المخرج أحمد خالد موسى، متمنياً أن ينال إعجاب الجمهور.

يذكر أن حكاية "أمل حياتى"بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.