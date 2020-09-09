نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلامي دومينيك أبو حنا يهنئ كارلا حداد بزواجها في المقال التالي
وأكد دومينيك أبو حنا خبر زواج كارلا حداد باعتباره المسؤول عن إعداد برنامجها "فيمايل"، وغرد عبر تويتر قائلا:من سنتين كسبت زميلة وصديقة وأخت محبّة ووفيّة، اللي ما بيعرفها بيجهلها وبيظلمها.
وأضاف: كارلا حداد، يا أحلى عروس قمر متل العادي وبالأبيض! الله يهنيكي بحياتك الزوجية يا رب وتضل الضحكة مرسومة ع وجك لأنو بتلبقلك ما تديري دينتك إلا ليللي بيحبّوكي، وأنا واحد منن. ألف مبروك.
وكانت كارلا حداد قد احتفلت بحفل زفافها على السيد وائل قسيس مساء أمس، ونشرت الصور الخاصة بالزفاف عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وتألقت كارلا كعادتها بجمالها واعتمدت فستان زفاف بسيط التصميم غير مزدحم بالتفاصيل ما أضفي جمالا على جمالها.
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