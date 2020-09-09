حقيقة وجود جزء تاني لفيلم "بنك الحظ"

ومن المقرر أن يجتمع فريق العمل ويتم التحضيرات لبدء تصوير الجزء الثاني، خلال الفترة القادمة، حيث دارت احدث الجزء الأول بعد فصل محمد صالح، الذي جسد هذه الشخصية الفنان محمد ممدوح، من البنك الذي يعمل به بسبب تجاوزاته المستمرة في حق العملاء، ويقرر التحالف مع "عمرو" أكرم حسني، زميله في البنك، و"زئرو" وهو محمد ثروت، شريكهما في محل ألعاب البلاي ستيشن في سبيل سرقة 15 مليون جنيه من البنك الذي كان "صالح" يعمل به.
يذكر أن فيلم "بنك الحظ" الجزء الأول بطولة أكرم حسني، محمد ثروت، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز، إخراج أحمد الجندي.
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