جمال يوسف: حالتي تحسنت لما الناس بدأت تسأل عني.. فيديو

وجه الفنان جمال يوسف الشكر عبر "دوت الخليج" لكل من سأل عنه خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن حالته الصحية تحسنت بعد شعوره بحب الناس واهتمامهم به.
وأضاف: "كما سألت عنى وفاء عامر، نشوى مصطفى، حنان سليمان، المخرج تامر حمزة، وغيرهم كثير".
وتابع جمال يوسف: لا أخشى الموت، ولكنى أخشى لقاء ربي، وأتمنى أن يرضى عني ويراضيني، وشكرا جزيلا لكل الدعوات الصادقة التي تصلني منذ الإعلان عن حالتى".
يذكر أن الفنان جمال يوسف شارك فى أكثر من 100 عمل فنى، أبرزها مسلسلات فارس بلا جواد" و"أم كلثوم" و"البحار مندي"، وغيرها، كما ظهر في أفلام منها "أيام السادات" و"صعيدي رايح جاي".
وأضاف: "كما سألت عنى وفاء عامر، نشوى مصطفى، حنان سليمان، المخرج تامر حمزة، وغيرهم كثير".
وتابع جمال يوسف: لا أخشى الموت، ولكنى أخشى لقاء ربي، وأتمنى أن يرضى عني ويراضيني، وشكرا جزيلا لكل الدعوات الصادقة التي تصلني منذ الإعلان عن حالتى".
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