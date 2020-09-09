رضوى الشربينى لـ جمهورها: المرأة ستعاملك كما تعاملها.. ثم لن تعاملك أبدا.. شاهد

شاركت الفنانة رضوى الشربينى جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت رضوى قائلة " فى البداية، ستُعاملك المرأة كما تتمنى أن تُعاملها، ثم ستعاملك كما تُعاملها...ثم لن تعاملك ابدا ".

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وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.