حل الفنان كريم أبو زيد، اليوم الأربعاء ضيفا على موقع "دوت الخليج" الإخباري وتحدث عن كواليس ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "فكك من الناس"، وعودته للغناء بعد غياب 10 سنوات.
كما كشف لنا عن أسباب بعده عن الغناء، ورأيه في أغاني المهرجانات.
وتحدث معنا عن رأيه فى صناعة الراب حاليا ومن أفضل المغنين الذي يستمع إليهم، كما قال أن التمثيل أخذه قليلا عن الغناء، وكان يتعمد هذا، وكشف عن اسبابه التى دفعته لفعل هذا.facebook
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر احتفل بـ«فكك من الناس».. كريم أبو زيد فى ضيافة دوت الخليج بعد غياب 10 سنوات عن الغناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.