هند صبري الوجه العربي لحقيبة etro الإيطالية

إختارت دار الازياء الايطالية الكبيرة ETRO اختارت النجمة هند صبري لتكون الوجه العربي الوحيد الذي سيقوم بالترويج لحقيبتهم الشتوية الجديدة والتي أطلقوا عليها إسم "Pegaso bag" وذلك مع مجموعة من المشاهير العالمين. الجدير بالذكر أن اللقاء الأول بين هند ودار الازياء الشهيرة كان أثناء مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في مسابقة العمل الاول بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي والذي تزينت اجمل إطلالات هند فيه بتوقيع etro.

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