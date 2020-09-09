نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف سلامة ينتظر انتهاء عملية المونتاج لفيلمه الجديد "عمار" في المقال التالي
وبعد فترة توقف بسبب أزمة كورونا، يدخل في مرحلة المونتاج، وكانت مشاهد الفيلم قد تم الانتهاء من تصويرها بالكامل قبل انتشار أزمة كورونا وتوقف التصوير والسينمات، وذلك تمهيدًا لإطلاقه قريبًا في دور العرض.
وتدور أحداث فيلم "عمار" حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.
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