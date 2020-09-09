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شريف سلامة ينتظر انتهاء عملية المونتاج لفيلمه الجديد "عمار"

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أحمد جودة - القاهرة - انتهى الممثل شريف سلامة من تصوير المشاهد المبقية من فيلمه الجديد "عمار"، والذي حمل طابع الرعب ويشارك في بطولة الفيلم بجانبه وإيمان العاصي، وهو من تأليف أحمد الدهان ومن إخراج محمود كامل.

وبعد فترة توقف بسبب أزمة ، يدخل في مرحلة المونتاج، وكانت مشاهد الفيلم قد تم الانتهاء من تصويرها بالكامل قبل انتشار أزمة كورونا وتوقف التصوير والسينمات، وذلك تمهيدًا لإطلاقه قريبًا في دور العرض.

وتدور أحداث فيلم "عمار" حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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