نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. نجمة الجماهير نبيلة عبيد توجه الشكر لأحد متابعيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهة الفنانة نبيلة عبيد، الشكر لأحد متابعيها بسبب تقديمة لها رسمية من نوعية خاصة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت "عبيد" على الفيديو قائلة:" الهدية المرة دي من البحرين..من أهل المنامه الكرام...لوحة جميله تحمل صورتي بزى شعبي تقليدي ترتديه نساء البحرين في أفراحهم ويسمى ثوب النشل...هو أسمه كده والله..، شكرا للبحرين خاصة ولأهل الخليج العربي عموما، وشكرا مركز افنان الفن على الهدية".

يذكر أن آخر اعمال نبيلة عبيد، هو مسلسل "سكر زيادة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2020.

مسلسل "سكر زيادة" من بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي، وظهر مجموعة من ضيوف الشرف مثل حمدي الميرغني وشيماء سيف وأحمد السقا.

