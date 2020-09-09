نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. نجمة الجماهير نبيلة عبيد توجه الشكر لأحد متابعيها في المقال التالي
وعلقت "عبيد" على الفيديو قائلة:" الهدية المرة دي من البحرين..من أهل المنامه الكرام...لوحة جميله تحمل صورتي بزى شعبي تقليدي ترتديه نساء البحرين في أفراحهم ويسمى ثوب النشل...هو أسمه كده والله..، شكرا للبحرين خاصة ولأهل الخليج العربي عموما، وشكرا مركز افنان الفن على الهدية".
يذكر أن آخر اعمال نبيلة عبيد، هو مسلسل "سكر زيادة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2020.
مسلسل "سكر زيادة" من بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي، وظهر مجموعة من ضيوف الشرف مثل حمدي الميرغني وشيماء سيف وأحمد السقا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لهذا السبب.. نجمة الجماهير نبيلة عبيد توجه الشكر لأحد متابعيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.