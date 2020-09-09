تامر حسني يرقص على أنغام "لقيت الطبطبة" لـ حسين الجسمي

وفي سياق متصل، حققت أغنية "بالنبط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، نجاحا كبيرا منذ طرحها في 15 أغسطس الماضي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض.. أتاري كُل ما احب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج.. أتلحق بقى دي ف إيديك.. ما انت في لُقاك العلاج.. آه لقيت الطبطبه.. واقوى لو ما انتش بعيد.. ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زي واحد جديد".
أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.
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