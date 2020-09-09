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تعرف على موعد انطلاق التصوير لـ مسلسل "اللعبة " لـ شيكو وهشام ماجد

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تتجه شركة إنتاج الجزء الثاني من مسلسل اللعبة لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2021، وانتهى مؤلفو مسلسل "اللعبة 2" من كتابة 15 حلقة، للنجمين هشام ماجد وشيكو، وتسليم حلقات الجزء الثانى للجهة المنتجة للعمل، ومن المقرر أن ينطلق تصوير الجزء الثانى منتصف شهر نوفمبر المقبل.

مسلسل "اللعبة" هو من تأليف أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني، ويشارك في بطولته أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبد الرسول.

وتدور أحدث مسلسل "اللعبة" حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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