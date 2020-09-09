بهذه الكلمات.. سارة درزاوي تهنئ إبرام سمير بعيد ميلاده

حرصت الفنانة سارة درزاوي علي تهنئة إبرام سمير بعيد ميلاده الذي يحل اليوم.

حيث نشرت سارة صورة جمعتهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجهت له رسالة ملئية بالحب وكتب : كل سنة وأنت طيب وأجدع الناس يا إبرام يا حتة سكرة واشوفك ديما مبسوط وناجح وبتعمل اللي نفسك فيه.

وفي سياق منفصل يعد أحدث أعمال سارة مسلسل "ونسني"، وهو مسلسل كوميدي وتدور فكرته حول قيام مجموعة من الشباب بعمل مشروع لهم وهو عبارة عن تطبيق اسمه ونسني للترفيه ومعالحة مشكلة الشعور بالوحدة، وفي كل حلقة تتحول مهمة من مهام الترفيه عن العملاء إلي مغامرة ، وقد تحدث مشكلة غير متوقعة .

"ونسني"، بطولة محمود الليثي، بسنت شوقي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، هنا غنيم، أحمد التهامي وآخرين، تأليف تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله.