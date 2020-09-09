إنجي علاء تشعل السوشيال ميديا بعدة صور لها مع يوسف الشريف.. شاهد

نشرت السيناريست إنجى علاء ، عدة صور لها مع الفنان يوسف الشريف وذلك من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات ، ما بين "بحبكم أووى - ما شاء الله - ربنا يحفظكم".

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وشاركت إنجي علاء في مسلسل النهاية الذي عرض في الموسم الرمضاني 202‪0

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي تصميم ملابس انجي علاء .