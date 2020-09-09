سعادة من صاحبة السعادة.. أحمد حلمى يشارك جمهوره بصورة له

نشر الفنان احمد حلمى صورة له من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام". وعلق حلمى على الصورة " سعاده .. من صاحبه السعاده ". اقرا ايضا :

إسعاد يونس رفقة أحمد حلمي بعد انتهاء حلقة برنامج صاحبة السعادة الجدير بالذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة". وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي

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