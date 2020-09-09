نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شعبان عن تطبيق مادة "القيم واحترام الأخر".. شكرا فخامه الرئيس في المقال التالي
حيث قام "شعبان" بنشر فيديو وعلق عليه قائلًا: "وتحقق الحلم.. تدريس مادة احترام الآخر، فخور جدًا باليوم ده وبأولادنا، شكرا فخامة الرئيس للاستجابة السريعة قادرون باختلاف ضد التنمر".
في سياق منفصل، أعلن المخرج أحمد خالد موسى عن اختيار اسم "عش الدبابير.. أسطورة سرية وسفينة" كاسم مؤقت لمسلسل النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، والمقرر تقديمه رمضان 2021، وهو من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف محمد سعيد بشير، حيث كتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "بسم الله.. عش الدبابير أسطورة سرية وسفينة اسم مؤقت" رمضان 2021 بإذن الله".
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