نشرت الإعلامية رايا ابى راشد عدة صور لها من مهرجان فينسيا وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". وعلّقت رايا أبى راشد قائلة "اللوك الأخير من مهرجان ڤينيسيا السينمائي.. شكرًا على كل الحب والتعليقات الحلوة بالأيام الماضية.. بحبكن". اقرأ أيضًا: يُذكر أن الجمهور أصدر أقاويل بأن ملل الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، دفع في تغيير ملامحها الرقيقة إلى أخرى، وفقدان وزنها، بعد أن كانت تتميز بأنها «كيرڤي». ريا أبي راشد ومن وقتها وهي تصدرت مؤشرات البحث جوجل، تويتر، بعد أن كانت أعمالها هي اللي تتصدر التريند بسبب انفراداتها ونجاحها الباهر، التي حققته منذ الظهور الأول في جميع المجالات التي شغلتها، صحافة، تليفزيون، إنتاج.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اللوك الأخير.. رايا أبي راشد تتألق خلال ظهورها في مهرجان ڤينيسيا السينمائي.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.