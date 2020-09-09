فن ومشاهير

سلمى فرغل تخوض أولى بطولاتها الدرامية أمام هيدي كرم بـ مسلسل كواليس

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انتهت الفنانة سلمى فرغل من تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل "كواليس"، الذي تخوض خلاله أولى بطولاته في عالم الدراما.

وتدور قصة العمل حول شركة دعاية وإعلان تسمى "كواليس"، وترتكز الدراما على علاقات الموظفين ببعضهم البعض والتحديات والمشاكل اليومية التي تواجههم وسط اختلافات الثقافات والعادات والطبقات الاجتماعية وأحلامهم، وتجسد خلاله سلمى شخصية فتاة متواضعة ومجتهدة في عملها تعيش حياتها في منتهى البساطة والجدية بعيدا عن الواسطة. 

وأعربت سلمى عن حماسها الكبير لخوض تجربة المسلسل حيث تعد أول بطولة رسمية لها في عمل درامي طويل،  وثاني تجاربها في عالم التمثيل بعد النجاح الجماهيري الذي لاقى مسلسل "اعترافات بنات"، الذي تم عرضه مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،  وتناول حكاية ثلاثة بنات في النسخة المصرية من مسلسل هندي شهير يحمل نفس الاسم. 

ويضم فريق عمل المسلسل توليفة من الفنانين من بطولة هيدي كرم ونورهان شعيب وكريم الحسيني وعبد المنعم رياض وعفاف مصطفى، بجانب صلاح الدالي وأحمد رأفت وياسمين رحمي وأحمد سالم وإبراهيم غريب ونيفين التوني، إضافة إلى محمود عزت وجهاد عصام وعبد الرحيم أحمد وشريف شعشاعي، والعمل من تأليف رأفت رضا وإخراج محب وديع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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