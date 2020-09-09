عرض الفيلم الفلسطيني Gaza Mon Amour في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي

في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي ضمن قسم Discovery.

بعد حصوله على إشادة بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في عرضه الاول، يستعد صناع الفيلم الفلسطيني Gaza Mon Amour للعرض

ويعد هذا الفيلم العربي، هو العمل الروائي الوحيد المشارك في دورة المهرجان الكندي

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المقامة فيما بين 10 و20 سبتمبر الحالي، وسيحصل الفيلم على 5 عروض خلال مشاركته بالمهرجان.

أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالًا أثريًا لـأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.



فيلم Gaza Mon Amour من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، واختير للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.